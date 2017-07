Am 1. Juli hat ein Mann ein Einzelhandelsgeschäft in der Scheffelstraße überfallen. Die Polizei suchte mit einem Foto nach dem unbekannten Täter. Jetzt melden die Karlsruher Staatsanwaltschaft und die Polizei, dass ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte.

Nach Aussage von Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um einen 30-Jährigen, der am Freitagmittag mit Hilfe von Spezialkräften, aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung in Karlsruhe festgenommen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen Haftbefehl für den Mann erwirkt.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 1. Juli gegen 20.20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft den Kassierer bedroht und Bargeld geraubt haben. Nachdem die Polizei am Donnerstag, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht hatte, meldeten sich mehrere Zeugen und gaben entscheidende Hinweise auf den Beschuldigten.

"In seiner ersten Vernehmung hat er gegenüber den Ermittlern Einlassungen zum Tatgeschehen gemacht", heißt es in der Pressemitteilung. Der Beschuldigte wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.