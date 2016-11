"Überfall, Kasse auf!": Unbekannter raubt Karlsruher Tankstelle aus

Anzeige

Dort forderte er mit den Worten "Überfall, Kasse auf" von den 32 und 22 Jahre alten Angestellten Bargeld. Hierbei bedrohte er die beiden indem er eine Hand in der Jackentasche hatte und eine Schusswaffe andeutete. Unter dem Eindruck der Bedrohung wurde dem Täter Bargeld ausgehändigt. Dieses steckte er in seine Hosentasche, entschuldigte sich kurz und verließ die Tankstelle. Er ging dann in Richtung Brauerstraße davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Aussage der Polizei ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka 30 bis 40 Jahre altalt, kurze graue Haare, schlank, hagere Gesichtsform. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke, einer blauen Jeanshose und braunen Halbschuhen mit hellen Sohlen.

Weiterhin hatte er einen hellblauen Rucksack dabei. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise erbittet die Polizei an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, erreichbar unter der Telefonnummer 0721/9395555.