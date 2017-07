vor 1 Stunde Bretten "Überfall, Geld her!": Männer rauben Spielhalle in Bretten aus

Zwei maskierte Täter haben am Montag in Bretten kurz vor Mitternacht eine Spielhalle in der Bahnhofsstraße überfallen. Dabei bedrohten die beiden Unbekannten eine 44-jährige Angestellte mit Schusswaffen und den Worten "Überfall, Geld her".