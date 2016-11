vor 1 Stunde Karlsruhe Über vier Promille: Bundespolizei greift Betrunkenen am Hauptbahnhof auf

Wie die Karlsruher Bundespolizei berichtet, mussten die Beamten am Dienstagnachmittag am Karlsruher Hauptbahnhof einem 43-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Der Mann hatte über vier Promille.