Am Dienstagvormittag war eine ziviles Videoüberwachungsfahrzeug der Polizei auf der A5, A8 und auf Kreisstraßen im Enzkreis unterwegs. Dabei wurden viele Fahrer erwischt, die das Tempolimit zum Teil deutlich überschritten.

Zwischen 9 und 14 Uhr am Dienstag war ein Zivil-Fahrzeug der Polizei auf der A5, A8 und im Enzkreis unterwegs und stellte dabei "sieben erhebliche Verkehrsverstöße fest", heißt es in einer Pressemeldung. Darunter war ein Autofahrer, der "allein um des schnelleren Fortkommens Willen den Seitenstreifen der Autobahn" genutzt hat. Laut Bußgeldkatalog wird dieses Vergehen mit 75 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünder-Kartei bestraft.

Sechs weitere Fahrer waren um über 30 km/h zu schnell unterwegs. Sie erwartet nun nun ein Bußgeld von mindestens 120 Euro, einen Punkt sowie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. "Trauriger Spitzenreiter war ein 32-Jähriger, der mit seinem Audi auf der stark frequentierten A 8 mit über 190 km/h fuhr und damit das in diesem Bereich erlaubte Limit um mehr als 70 Stundenkilometer überschritt", so die Polizei weiter. Hier werden 600 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot fällig.

Aber auch Abseits der Autobahn waren Fahrer am Dienstag zu schnell unterwegs: Auf der Kreisstraße 9801/4500 zwischen Pforzheim-Hagenschieß und Niefern waren zwei Fahrer bei erlaubten 50 km/h teilweise mehr als Doppelt so schnell unterwegs.