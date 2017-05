Frostige Temperaturen im April haben Landwirten zuletzt viele Schwierigkeiten bereitet. Doch passend zum Ende der sogenannten "Eisheiligen", einer Bauernregel, in der kommenden Woche ziehen die Temperaturen kräftig an. Sogar 30 Grad sind im Gespräch.

Nass und kalt - das war der Mai bislang über weite Strecken. Aber damit könnte jetzt bald Schluss sein: Eine Bauernregel besagt, dass das Wetter nach dem Besuch der Eisheiligen stabiler werden soll. Insgesamt gibt es fünf Eisheilige: Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und die "Kalte Sophie" (15. Mai).

Und so heißt es "Pankraz, Servaz und Bonifaz machen erst dem Sommer Platz" und "Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie dann vorüber ist." Aber treffen diese Bauerregeln auch in diesem Jahr zu? Das weiß der Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr, vom Institut für Meteorologie und Klimaforschnug am KIT.

Der Frost ist passé

"Nachtfrost ist jedenfalls kein Thema mehr, die Eisheiligen gaben nur in dieser Woche am Mittwoch morgen ein kurzes Stelldichein. Auch in den nächsten Tagen beziehungsweise Nächten besteht keine Frostgefahr", so Mühr. Das liegt vor allem daran, dass die vorhandenen Luftmassen nicht kalt und trocken genug sind. Im Gegenteil: "Mit einer südwestlichen Strömung gelangt recht warme und feuchte Luft zu uns." Und so können die Bauern getrost auch die wetterempfindliche Saat ausbringen.

In den nächsten Tagen soll sich laut Mühr der Mai eher von seiner frühsommerlichen Seite präsentieren. Schon jetzt am Wochenende soll es angenehm warm, mit Tageshöchsttemperaturen um 23 Grad Celsius, dazu Sonne und Wolken geben. "Es besteht allerdings auch ein Schauer- beziehungsweise Gewitterrisiko vor allem am Nachmittag oder frühen Abend", erläutert Mühr weiter.

Drohen wieder Unwetter im Mai?

Schauer und Gewitter gab es im vergangenen Jahr genügend: Vielerorts im Land kam es zu Hochwasser und Überschwemmungen, auch um Karlsruhe. Doch die Fächerstadt blieb im Mai 2016 von größeren Schäden insgesamt verschont. Heftige Unwetter soll es, zumindest die nächsten Tage, nicht geben.

Mühr: "Extreme Unwetter, wie sie im vorigen Jahr gegen Monatsende im Mai in Teilen Baden-Württembergs auftraten und gebietsweise verheerende Folgen hatten, sind bis Anfang kommender Woche jedenfalls eher nicht zu befürchten." Dennoch können lokale Gewitter in der Umgebung innerhalb kurzer Zeit größere Regenmengen abladen.

Vorgeschmack auf Sommer

Einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer wird es dann in der nächsten Woche geben: "Tatsächlich deutet sich zur Mitte der kommenden Woche ein Schub subtropischer Wamluft an, der aus Südwesten vorübergehend zu uns gelangt", so Mühr. Das bedeutet: In Karlsruhe Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke!

Hochsommerlich wird es allerdings noch nicht: "Die 30 Grad werden aber voraussichtlich in Karlsruhe noch nicht übertroffen. Vielleicht gelingt das am südlichen Oberrhein....", mutmaßt Mühr. Zusammenfassend sagt eine weitere Bauernregel: "Mitte Mai ist der Winter vorbei." Das scheint in diesem Jahr zuzutreffen.