Am Sonntag kam es in und um Karlsruhe gleich zu drei Verkehrsunfällen, bei denen die Polizei eine Alkoholisierung bei den Verursachern ausmachen konnte. Insgesamt entstand ein Schaden von über 21.000 Euro.

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand am frühen Sonntagmorgen auf der Südtangente am Auto eines 19 Jahre alten Fahrers. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann kurz nach 6 Uhr zwischen Bulacher und Schwarzwaldkreuz im Baustellenbereich unterwegs, als er nach einem verbotswidrigen Überholmanöver die Kontrolle über seinen Peugeot verlor.

"In der Folge streifte er mehrere Warnbaken und kam schließlich mit einem Reifenschaden im Grünbereich zum Stehen. Nach einem Alkotest von 1,1 Promille wurde bei dem 19-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein vorläufig einbehalten", heißt es im Bericht weiter.

Mit über 1,8 Promille ist ein Kleintransporter-Fahrer am gleichen Tag gegen 22 Uhr auf der Fautenbruchstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei prallte er frontal mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Aktualisierung, 13.55 Uhr:

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der Landesstraße L555 bei Kronau geradeaus über einen Kreisverkehr gefahren und hat dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht.

Der 24-Jährige befuhr mit seinem Ford gegen 03:20 Uhr die L555 von der Bundesstraße 292 kommend in Richtung Kirrlach. Am ersten Kreisverkehr der Anschlussstelle Kronau folgte er mit seinem Auto jedoch nicht der Fahrbahn, sondern fuhr offenbar ungebremst geradeaus. Dabei überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen, die gepflasterte Umrandung und die begrünte Mittelinsel, bevor er auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisels zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand hierbei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über 1,5 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 24-Jährigen vorläufig einbehalten.