Über 11.000 Euro Schaden: Akoholisierte Fahrer verursachen Unfälle in Karlsruhe

Am Sonntag kam es in Karlsruhe gleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Polizei eine Alkoholisierung bei den Verursachern ausmachen konnte. Ingesamt entstand ein Schaden von über 11.000 Euro.

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand am frühen Sonntagmorgen auf der Südtangente am Auto eines 19 Jahre alten Fahrers. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann kurz nach 6 Uhr zwischen Bulacher und Schwarzwaldkreuz im Baustellenbereich unterwegs, als er nach einem verbotswidrigen Überholmanöver die Kontrolle über seinen Peugeot verlor.

"In der Folge streifte er mehrere Warnbaken und kam schließlich mit einem Reifenschaden im Grünbereich zum Stehen. Nach einem Alkotest von 1,1 Promille wurde bei dem 19-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein vorläufig einbehalten", heißt es im Bericht weiter.

Mit über 1,8 Promille ist ein Kleintransporter-Fahrer am gleichen Tag gegen 22 Uhr auf der Fautenbruchstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei prallte er frontal mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.