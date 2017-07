Regierungspräsidentin Nicolette Kressl hat Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 1,86 Millionen Euro an Oberbürgermeister Frank Mentrup übergeben. Damit soll sowohl der Neubau der Hauptfeuerwache als auch die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen gefördert werden.

Mit 1,6 Millionen Euro fördert das Land nach Aussage des Regierungspräsidiums Karlsruhe den Neubau der Hauptfeuerwache, für die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Karlsruhe gibt es zusätzlich 259.000 Euro.

"Die Feuerwehr besitzt einen hohen Stellenwert. Ohne sie wäre der Brandschutz nicht zu leisten. Daher unterstützt das Land die Kommunen bei Feuerwehrbaumaßnahmen und beim Kauf von Gerätschaften", so Kressl anlässlich der Übergabe der Förderbescheide. Auch OB Mentrup freut sich darüber: "Unsere moderne Feuerwehr gehört zu den wichtigsten Trägern der Daseinsfürsorge. Mit dem Neubau der Hauptfeuerwache schaffen wir optimale Bedingungen für unsere hautamtlichen Einsatzkräfte und den Einsatz rund um die Uhr."

Neubau Hauptfeuerwache

Wie das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung informiert, verfügt die Stadt über die größte Berufsfeuerwehr im südlichen Regierungsbezirk. Ihr besonderer Stellenwert ergibe sich aus den überörtlichen und überregionalen Aufgaben in der Gefahrenabwehr. Das neue Bauwerk soll 2020 fertiggestellt sein, der Bezug ist für 2021 vorgesehen. Der symbolische erste Spatenstich erfolgte bereits am 28. Oktober 2016.

Mit dem Neubau der Hauptfeuerwache verfolgt die Stadt im Wesentlichen laut Regierungspräsidium zwei Ziele: Erstens die bessere Abdeckung des Stadtgebietes durch die Berufsfeuerwehr und zweitens die Schaffung von Möglichkeiten zur Unterbringung großer Fahrzeuge.

Kosten der Hauptfeuerwehrwache

Die Mittel für den Bau der neuen Hauptfeuerwache wurden bereits im Dezember 2014 vom Gemeinderat in den Doppelhaushalt eingestellt. Dem Beschluss ging ein städtebaulicher Wettbewerb voraus, der im Jahr 2009 ausgelost worden war.

Von den Baukosten in Höhe von 65,34 Millionen Euro übernimmt die Stadt Karlsruhe als Trägerin 63,75 Millionen Euro, das Land steuert den Zuschuss in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro für die förderfähigen Teilbereiche der Wache bei. Hierbei handelt es sich um 28 Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge und Abrollbehälter und die zentrale Schlauchwerkstatt sowie um die zentrale Atemschutzwerkstatt des Stadtkreises Karlsruhe.

Baustelle Hautpfeuerwache Karlsruhe Alle Bilder

Förderung Einsatzfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr

Zusätzlich zu dem Zuwendungsbescheid für die neue Hauptfeuerwache übergab Regierungspräsidentin Kressl vier weitere Förderbescheide für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Karlsruhe: drei Zuwendungsbescheide über jeweils 75.000 Euro für die Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen vom Typ TLF 3000 sowie für einen Gerätewagen-Transporter in Höhe von 34.000 Euro.

Insgesamt ist die Beschaffung von fünf Tanklöschfahrzeugen für die Abteilungen in Hagsfeld, Grötzingen, Rüppurr, Stupferich und Wolfartsweier vorgesehen. Für zwei dieser Fahrzeuge wurden die Förderbescheide bereits zugestellt.