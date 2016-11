Trotz Vollbremsung: Auto erfasst Fußgängerin in Rintheim

Anzeige

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein um 5.45 Uhr in Richtung Hagsfeld unterwegs befindlicher 68-jähriger Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht an der Fußgängerfurt bei der Sinsheimer Straße zu spät erkannt und die Frau trotz Vollbremsung erfasst.

"Nach erster Behandlung durch einen Notarzt wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisch versorgt", so die Karlsruher Polizei in ihrem Pressebericht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.