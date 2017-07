vor 2 Stunden Karlsruhe Trotz Regenfällen keine Hochwassergefahr im Südwesten

Trotz des starken Regens im Südwesten rechnen Experten an den größeren Flüssen im Südwesten nicht mit Hochwasser. Wie die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale in Karlsruhe mitteilte, können sich allenfalls vereinzelt geringe Hochwasser an kleineren und mittleren Gewässern ausbilden.