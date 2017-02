vor 48 Minuten Karlsruhe Trotz Blaulicht und Martinshorn: Auto stößt mit Rettungswagen zusammen

Am Dienstagmittag sind ein Rettungswagen und ein Auto in einen Unfall verwickelt worden. Der Autofahrer war bei Grün gefahren und prallte an einer Kreuzung mit dem Rettungswagen zusammen.