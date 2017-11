vor 1 Stunde Karlsruhe Tritte und Faustschläge: Karlsruher Polizei wird zu Schlägereien gerufen

Am Wochenende musste die Karlsruher Polizei gleich zwei Schlägereien klären. So kam es am Samstag in einem Schnellrestaurant zu einem Streit zwischen Bekannten. In der Nacht zu Sonntag kam es dann laut Polizei in der Akademiestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Männern.