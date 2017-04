Ein etwa 30 Jahre alter Gauner hat am frühen Donnerstagabend eine 84 Jahre alte Frau aus Blankenloch um ihre Ersparnisse gebracht. Zuvor hatte er sich unter falschen Vorwänden Zutritt zur Wohnung verschafft.

Der Täter hatte gegen 18.45 Uhr bei der Rentnerin geklingelt und unter dem Vorwand, in der Wohnung Wasser und Heizungen kontrollieren zu müssen, Zutritt erhalten. In der Folge hatte er sämtliche Räume aufgesucht und dabei eine nur wenige Sekunden dauernde Abwesenheit der Frau genutzt, um im Schlafzimmer eine Mappe mit dem ersparten Geld an sich zu bringen. Erst nachdem der Langfinger gegangen war, bemerkte die Frau den Diebstahl, so die Polizei in der Pressemeldung.

Die Polizei warnt nachdrücklich vor dem Auftreten des Mannes und bittet bei dessen Erscheinen um sofortige Alarmierung. Der Unbekannte spricht badische Mundart, ist etwa 30 Jahre alt, 165 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurzes dunkles Haar und trägt einen kurzen gepflegten Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter Telefon (0721) 967180 rund um die Uhr entgegen.