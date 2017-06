vor 1 Stunde Karlsruhe Trickdiebinnen in Karlsruhe: Mit übersinnlichem Hokuspokus Geld erbeutet

Ihr Glaube an das Übersinnliche hat eine 66 Jahre alte Frau aus der Karlsruher Innenstadt am Donnerstag um Ersparnisse in vierstelliger Höhe gebracht. Das berichtet die Polizei am Freitag.