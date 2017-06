Trickdiebin in Karlsruhe: Frau beraubt 76-Jährigen

Eine dreiste Trickdiebin hat am Dienstagnachmittag im Stadtteil Mühlburg einen 76 Jahre alten Rentner beraubt. Sie gab sich als Bekannte aus und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung.

Eine etwa 40 bis 50 Jahre alte und komplett schwarz gekleidete Frau mit dunklerem Teint sprach den 76-Jährigen gegen 16 Uhr an der Philipp- /Einmündung Bachstraße an und gab vor, ihn zu kennen. Obwohl der Angesprochene dies verneinte und weiterging, verfolgte sie den Rentner bis in seine Wohnung. "Zielstrebig ging die Fremde ins Wohnzimmer und durchsuchte einen Schrank nach Wertsachen", berichtet die Polizei weiter. Zudem habe sie ein Glas Wasser verlangt.

Als der Wohnungsinhaber schließlich den Diebstahl von Bargeld bemerkte, hielt er die Frau fest. Nun ließ sie zwei 50-Euro-Scheine fallen und stieß den betagten Mann derart gegen den Oberkörper, dass er zu Boden ging. Letztlich entkam die Diebin mit 215 Euro Scheingeld.

Die von der Polizei nach der Anzeigeerstattung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ermittlung der gesuchten Frau. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen Räuberischem Diebstahl und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen die Frau mit dem 76-jährigen Opfer auf dem Weg zur Wohnung in der Bachstraße gesehen. Entsprechende Meldungen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 entgegen.