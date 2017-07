Neue Sportarten schießen wie Pilze aus dem Boden – was heute Trend ist, kann morgen schon olympisch oder wieder vergessen sein. Fußballgolf ist eine dieser Sportarten: Deutsche Meisterin und Dritte der Weltmeisterschaften im Fußballgolf ist eine Karlsruherin: Laura Rolli ist zudem die Nummer Eins der Deutschen Fußballgolf-Rangliste und hat bereits zahlreiche Turniere gewonnen.

Dabei hat die 20-Jährige den neuen Trendsport erst 2016 für sich entdeckt – bei einem Familienausflug, wie sie im Gespräch mit ka-news erzählt. "Eigentlich hat meine Mama hat die Sportart für uns entdeckt und wir haben es zunächst bei einem Familienausflug ausprobiert", berichtet sie. Entstanden in Skandinavien in den 80er Jahren, seit den 2000er Jahren wird es auch in Deutschland gespielt.

Von der Leichtathletik auf den Fußballgolfplatz

Früher hat Laura Rolli Siebenkampf als Leistungssport betrieben, mittlerweile trainiert sie nur noch Fußballgolf. Dass das gar nicht so einfach ist und Laura muss dafür regelmäßig lange Fahrzeiten in Kauf nehmen, denn in Karlsruhe gibt es derzeit noch keine Fußballgolf-Anlage. Die erste in Deutschland entstand 2006 in Dirmstein, wo auch Laura häufiger trainiert. "Oder auf einem Fußballgolfplatz in der Ortenau", erzählt sie. "Ein spezielles Training gibt es nicht, ich spiele einfach mehrmals die 18 Fußballgolfbahnen ab", so die Studentin, die sich im "richtigen" Leben mit BWL und Wirtschaftspsychologie beschäftigt.

18 Bahnen - und das Runde muss ins Loch

Und dieses Training erklärt auch schon, was Fußballgolf eigentlich ist, nämlich – wie der Name schon sagt – eine Mischung aus Fußball und Golf. "Ziel ist es, einen Fußball mit möglichst wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse und über Geländeneigungen bis in ein Bodenloch zu spielen. Die Sportart eignet keineswegs nur für Fußballer: Auf den unterschiedlich gestalteten und in die Natur eingebundenen Bahnen kann jeder sein Geschick unter Beweis stellen. Eine spezielle Vorbereitung oder Ausrüstung ist nicht nötig - nur ein herkömmlicher Fußball", wirbt die gebürtige Karlsruherin, die selbst nie aktiv Fußball gespielt hat, für ihren Sport.

Aktuell werden in der Deutschen Rangliste über 450 Spielerinnen und Spieler geführt. Fußballgolf sei jedoch, so ist sich Laura sicher, eine zwar noch recht junge aber durchaus aufstrebende Trendsportart – auch in Deutschland. "Für mich ist Fußballgolf einfach eine gute Abwechslung zum Alltag, man ist in Bewegung. Durch die Turniere hat man die Möglichkeit viel zu reisen und jeder Platz bietet neue Herausforderungen, da die Hindernisse verschieden sind", antwortet sie auf die Frage, was ihren Lieblingssport ausmacht.

Anlage in Karlsruhe fehlt

Einziger Wermutstropfen: Leider gebe es derzeit keine Pläne für eine Anlage in Karlsruhe, bedauert die amtierende Deutsche Meisterin, denn das würde ihre Trainingsbedingungen natürlich um einiges verbessern.