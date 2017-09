Mehrere Fraktionen beantragen, die Karlsruher Schulhöfe länger als bis 17 Uhr für Kinder und Jugendliche zugänglich zu halten. Das berichten sie in einer interfraktionellen Pressemeldung. Bei einem runden Tisch soll geklärt werden, wie mit man mit eventuellen Konflikten umgehen will.

"Bei der Jugendkonferenz im Frühjahr zeigten die Teilnehmer den anwesenden Stadträte deutlich auf, dass im Stadtgebiet Räume fehlen, wo Jugendliche sich in ihrer Freizeit aufhalten und auch körperlich betätigen können", teilen die Stadräte der Grünen, SPD, Kult und FDP in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Schulhöfe seien Orte, die Kindern vertraut sind, und von den Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit häufig aufgesucht werden. Bislang ist ein Aufenthalt dort jedoch in der Regel nur werktags bis 17 Uhr erlaubt – und das entspricht der Lebenswirklichkeit nicht mehr, heißt es in der Pressemeldung weiter.

"Intensivere Nutzung der Karlsruher Schulhöfe"

"Wir wollen es ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche eine verlässliche Möglichkeit haben, sich in ihrem Stadtteil zu treffen und auch aktiv zu sein. Dies ist ein wichtiger Ausgleich zu den hohen Anforderungen, die wir im Schulalltag an sie stellen – und auch zu den digitalen Angeboten, die sie überall vorfinden", so Erik Wohlfeil von der Kult-Fraktion.

Michael Borner, Initiator der interfraktionellen Antrags, erläutert für die Grünen: "Bei einem Runden Tisch soll abgeklärt werden, wie mit eventuellen Konflikten umzugehen ist, die sich aus einer intensiveren Nutzung der Schulhöfe ergeben könnten."

Irene Moser von der SPD-Fraktion ergänzt: "Außerdem ist zu diskutieren, ob die neue Regelung für alle Schulhöfe gelten soll oder ob es einzelne Stadtteile gibt, bei denen der Bedarf besonders hoch ist" und Karl-Heinz Jooß von der FDP-Fraktion fügt an: "Es gibt einige Schulhöfe, die in den letzten Jahren besonders attraktiv umgestaltet wurden. Deren längere Nutzung bietet sich doch an!"