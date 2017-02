Der seit 16. Dezember vergangenen Jahres vermisste Rentner aus Karlsruhe-Neureut ist am Donnerstagnachmittag im Philippsburger Altrhein von Anglern tot aufgefunden worden. Das berichtet die Karlsruher Polizei.

Der Mann hatte sein Haus im Dezember gegen Mittag verlassen und war seither verschwunden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich für die Kriminalpolizei nicht ergeben. Vielmehr sei davon auszugehen, dass er noch an jenem Tag seinem Leben selbst ein Ende gesetzt habe.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder -versuche, in diesem Fall haben wir uns aber für diesen Bericht entschieden, da nach dem Vermissten öffentlich gefahndet wurde. Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 der Telefonseelsorge finden Betroffene und Angehörige in schwierigen Lebenslagen anonyme und kompetente Hilfe rund um die Uhr. Darüber hinaus bietet der Arbeitskreis Leben Karlsruhe Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen unter der 0721/81 14 24.