Aktualisierung, 18 Uhr

Zwei Leichtverletzte, eine Vollsperrung der Bundesstraße 36 und ein Sachschaden von 25.000 Euro waren am Freitagnachmittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Brücke der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf.

Der Fahrer eines Kleinbusses war nach den Feststellungen der Polizei gegen 13.55 Uhr von Karlsruhe in Richtung Germersheim unterwegs. Auf der Brücke der Einmündung zur B 35 bei Graben-Neudorf-Mitte musste der Fahrzeuglenker verkehrsbedingt stark bremsen. Dabei brach der Transporter nach links aus, streifte zunächst einen Dacia und stieß in der Folge seitlich versetzt frontal gegen einen A-Klasse-Mercedes. Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße 36 war zwischen den Anschlussstellen Graben-Mitte und Süd bis gegen 15.35 Uhr bei örtlicher Umleitung voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache mit Zeugenbefragungen dauern derzeit noch an.