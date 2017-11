vor 2 Stunden Obrigheim Transport der EnBW: Zum vierten Mal ist Atommüll auf dem Neckar unterwegs

Auf dem Neckar wird seit Donnerstag erneut hoch radioaktiver Atommüll transportiert. Mitten in der Nacht gegen 2.00 Uhr legte das dafür vorgesehene Spezialschiff am stillgelegten Atomkraftwerk in Obrigheim ab, teilte der Energieversorger EnBW mit.