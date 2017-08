Am kommenden Wochenende, 19. und 20. August, werden zwischen dem Weinbrenner- und dem Badeniaplatz in Oberreut Oberleitungs- und Baumpflegearbeiten durchgeführt. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, müssen Fahrgäste sich in dieser Zeit auf Beeinträchtigungen auf der Linie 1 einstellen.

Aufgrund der Instandhaltungsmaßnahmen ist der Streckenabschnitt zwischen Weinbrennerplatz und Oberreut Badeniaplatz an beiden Tagen jeweils zwischen 1.30 und 9.30 Uhr für den Schienenverkehr in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Presseinformation mit.

Die Haltestellen Landesbausparkasse, Europahalle und Bannwaldallee sind für die Dauer der Streckensperrung ersatzlos aufgehoben. Zwischen dem Weinbrennerplatz (Bushaltestelle der Linie 55) und Badeniaplatz wird für die Tramlinie 1 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt am Samstag im 20-Minuten-Takt, während er am Sonntag alle 30 Minuten fährt.

Die Tramlinie 1 aus der Innenstadt kommend bedient laut Pressemitteilung am Weinbrennerplatz eine Ersatzhaltestelle an der Schillerstaße und wird dann über Kühler Krug und Entenfang zum Rheinhafen umgeleitet. Am Rheinhafen wird der mittlere Bahnsteig bedient. Die Rückfahrt in Richtung Durlach erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Am Sonntag fahren die folgenden vier Fahrten der Linie 5 an der Haltestelle Rheinhafen abweichend das äußere Gleis:

Rheinhafen an 7.28 Uhr, Rheinhafen ab 7.32 Uhr

Rheinhafen an 7.58 Uhr, Rheinhafen ab 8.02 Uhr

Rheinhafen an 8.28 Uhr, Rheinhafen ab 8.32 Uhr

Rheinhafen an 8.58 Uhr, Rheinhafen ab 9.02 Uhr

Fahrweg des Schienenersatzverkehrs während der Streckensperrung: