Tötungsdelikt in Amalienstraße: 49-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen vor, gemeinsam mit seinem 37-jährigen Schwiegersohn einen 43 Jahre alten Familienvater in der Amalienstraße getötet zu haben. Hierzu habe er dem Geschädigten zwei Messerstiche in die Brust versetzt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Weiter habe der Schwiegersohn, der sich nach der Tat in die Türkei abgesetzt habe, dem Geschädigten zusätzlich mit einer Schusswaffe in den Kopf geschossen. "Motiv der Tat sei die vermeintliche Verletzung der Familienehre gewesen, da der Getötete nach Auffassung der Beschuldigten ein Verhältnis zu der Tochter des Angeklagten und Ehefrau des Mitbeschuldigten unterhalten habe", teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Der Angeklagte befindet sich seit Anfang März in Untersuchungshaft. Insgesamt sind sieben Prozesstage in dem Fall angesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich am 24. November erwartet.

Mehr zum Thema:

Tötungsdelikt in Amalienstraße: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Tötungsdelikt in Amalienstraße: Polizeihund soll nach Fluchtspuren suchen

Tötungsdelikt in Amalienstraße: Obduktionsergebnis liegt vor!

Mord und Totschlag: Wie viele Fälle werden in Karlsruhe aufgeklärt?

Tödlicher Vorfall in Karlsruhe: Ermittlungen laufen auf Hochtouren