vor 1 Stunde Tödlicher Unfall in Grünwettersbach: Autofahrer übersieht Kradfahrer

Ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Kradfahrer ereignete sich am Samstag um 12.50 Uhr in Karlsruhe-Grünwettersbach, so die Polizei in einer Pressemitteilung.