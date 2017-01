Am Donnerstag erlitt der Fahrer eines Lastwagens von seinem eignen Fahrzeug einen tödlichen Unfall. Nach dem Rangieren an eine Laderampe eines Supermarkt begab sich der Mann hinter den Lastwagen und wurde von diesem dann gegen die Rampe gedrückt.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes fuhr der Mann gegen 10.25 Uhr an leicht abschüssiger Stelle mit seinem 7,5-Tonner rückwärts an eine Laderampe heran. Zum Öffnen der Ladebordwand begab sich der 49-Jährige offenbar hinter sein Fahrzeug, das unterdessen zurückrollte und ihn gegen die Rampe drückte. Trotz der sofort alarmierten Rettungskräfte und Einlieferung in ein Krankenhaus kam für den schwerstverletzten Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Vormittag seinen inneren Verletzungen.

Derzeit wird die genaue Unfallursache noch untersucht. Die Verkehrspolizei sucht noch Zeugen des Geschehens, die gebeten werden, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721/94484-0 zu melden.