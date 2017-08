vor 48 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Tod von Hippo Karl Wilhelm: "Hätte auch bei uns passieren können"

Nach dem Tod des Karlsruher Hippos Karl Wilhelm ist die Trauer in den sozialen Netzwerken groß. Doch es wird auch Kritik am tschechischen Zoo laut, an den der Jungbulle abgegeben wurde. Zu Unrecht, findet der Karlsruher Zoo-Chef Matthias Reinschmidt. Im Gespräch mit ka-news weist er die Vorwürfe an beiden Zoos zurück.