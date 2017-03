vor 26 Minuten Wörth Tierischer Einsatz: Polizist beweist sich als "Schmuseobjekt"

Die Polizei in Wörth wurde am frühen Mittwochmorgen zu einem tierischen Einsatz gerufen. Vermeintliche Ponys sollten sich auf der A65 bei Dorschberg aufhalten. Am Ende war eine Polizeikraft so sehr gebunden, dass sie "durch Einsatz von Leckerli" befreit werden musste.