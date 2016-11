"The Voice of Germany": Singender Taxifahrer aus Karlsruhe stellt sich der Jury

Anzeige

Homsing Ronra Shimray stellt sich am Donnerstag dem Urteil der "The Voice of Germany"-Jury. Homsing ist in Indien aufgewachsen und kam 2007 nach Deutschland. Als "Blind-Audition-Song" hat er sich den Titel "Shadow Of The Day" von Linkin Park ausgesucht. Ob er damit bei den Juroren Yvonne Catterfeld, Michi Beck, Andreas Bourani und Samu Haber punkten kann, entscheidet sich ab 20.15 Uhr bei ProSieben.