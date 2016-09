Teuerste Blitzer-Tour: So kommen Sie für 16.000 Euro durch Karlsruhe

Anzeige

Es ist beschlossene Sache: Karlsruhe ist künftig um fünf neue Blitzer reicher. In der vergangenen Gemeinderatssitzung stimmten die Stadträte für die Anschaffung von fünf neuen Messanlagen im Wert von 770.000 Euro. An 16 Stellen in der Stadt stehen bereits solche stationären Messanlagen. Wann genau die Stadt ihre neuen Blitzer aufstellen will, steht derzeit noch nicht fest.

Eines ist hingegen sicher: Wer nicht auf den Tacho achtet, wird in der Fächerstadt bald an weiteren Stellen zur Kasse gebeten - und das kann schnell teuer werden: Wer mit 20 Stundenkilometern zu viel an allen 24 stationären Blitzern vorbei rauscht, den erwartet am Ende eine Strafe von 840 Euro.

Wer -rein hypothetisch- mit über 70 Kilometer pro Stunde zu viel innerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs ist, muss laut dem Bußgeldkatalog der Stadt Karlsruhe mit 680 Euro pro Überschreitung rechnen. Das würde bei unserer Karlsruher "Blitzer-Route" eine Strafe von 16.320 Euro bedeuten. Von den Punkten in Flensburg ganz abgesehen...

Eine Übersicht sämtlicher stationären Blitzer gibt es auf dem Mobilitätsportal (externer Link, unten auf das Foto-Symbol klicken).

Eine Auswertung der temporären Messaktionen gibt es auf der Seite der Stadt (externer Link)

