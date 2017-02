vor 3 Stunden Mainz/Karlsruhe Terror-Ermittlungen: Rheinland-Pfalz schickt viele Staatsanwälte nach Karlsruhe

Rheinland-Pfalz stellt verhältnismäßig viele Staatsanwälte für die Arbeit bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ab. Derzeit seien es sieben, sonst meistens fünf bis sechs, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Montag in Mainz.