Seit rund einem Monat ist auf der A5 bei Karlsruhe Nord wieder freie Fahrt für die Autofahrer angesagt. Doch zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach ist das Tempo auf 60 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Wurde etwa vergessen die Baustellenschilder abzubauen?

Mitte November waren die Bauarbeiten an der Fahrbahndecke auf der A5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal abgeschlossen. Endlich, werden sich viele Autofahrer gedacht haben. Denn Staus und Unfälle waren gerade im Bereich vor der Baustelle an der Tagesordnung. Um Auffahrunfälle zu verhindern wurde, wie bei Baustellen üblich, das Tempolimit herabgesetzt.

Doch auch rund einen Monat nach dem Abschluss der Bauarbeiten stehen zwischen Karlsruhe-Mitte und -Nord Schilder, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h vorschreiben. "Was hat es damit auf sich? Wurde vergessen, die Schilder abzubauen?", fragt ein ka-Reporter.

Schaden an der Brücke ist der Grund

Eine Auskunft auf die Frage kann das zuständige Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe geben. So wurden die Schilder nicht vergessen, sondern stehen mit Absicht in diesem Bereich: "Die Beschilderung wurde in Abstimmung mit der höheren Straßenverkehrsbehörde und der Polizei aus Verkehrssicherheitsgründen angeordnet", gibt RP-Sprecher Uwe Herzel auf ka-news-Anfrage an.

"Grund sind die auf der Bahnbrücke in der Asphaltdecke befindlichen Spurrinnen", erklärt er weiter. Die genaue Ursache für die Fahrbahnschäden ist unbekannt: "Aktuell wird ein Gutachten erstellt, das Aufschluss über die Ursache geben soll." Anschließend würde dann eine Sanierung der Brücke erfolgen.

Wie lange das Vorgehen mit der Tempobegrenzung allerdings andauern wird, ist derzeit nicht klar. "Wir sind bemüht, eine nachhaltige Lösung des Problems schnellstmöglich herbeizuführen", betont Herzel. Bis dahin heißt es für die Autofahrer: Fuß vom Gas.