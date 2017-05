vor 1 Stunde Karlsruhe Taxifahrer missachtet Rotlicht: Schwerer Verkehrsunfall in Karlsruhe-Mühlburg

Einen schweren Verkehrsunfall verursachte am Freitagnachmittag um 16.40 Uhr ein 72-jähriger Taxifahrer, als er in Karlsruhe-Mühlburg mit seinem Pkw die Honsellstraße von Rheinhafen kommend in Richtung Haltestelle "Am Entenfang" befuhr.