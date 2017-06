Diebe haben die freien Tage und die Urlaubszeit ausgenutzt und haben an einigen Stellen Einbrüche verübt. Betroffen waren unter anderem Firmen und Wohnungen.

Im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld wurde am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein mutmaßlicher Einbrecher von einem Zeugen in der Geroldstraße verfolgt. Der maskierte Verdächtige war dabei beobachtet worden, als er mit einer roten Sporttasche über das Gartentor eines Anwesens sprang und sich rasch in Richtung des Panoramawegs entfernte. Allerdings verlor der Zeuge den Flüchtenden nach kurzer Verfolgung aus den Augen. Im Bereich der Grundschule Hagsfeld fand man die Tasche mit typischem Einbruchswerkzeug als Inhalt, berichtet die Polizei. Dort war aber kein Einbruch festzustellen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Dieb noch rechtzeitig gestört wurde.

Der Verdächtige war im Alter von 15 bis 17 Jahren, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug kurzes, helles und nach oben gestyltes Haar. Auffällig war auch dessen blasse Hautfarbe, darüber hinaus trug er eine Zahnspange. Weitere Ermittlungen führt hierzu der Polizeiposten Hagsfeld. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro kamen zwischen Freitag- und Sonntagabend bei einem Wohnungseinbruch in der Marie-Juchasz-Straße der Karlsruher Südstadt abhanden. Die Täter hebelten zuvor die Balkontür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten dann die Räume.

Auch eine Schule wurde Ziel der Einbrecher

Gleichfalls in der Südstadt war eine Wohnung der Morgenstraße zwischen Samstag und Montagnachmittag betroffen. Zunächst wurde die Wohnungstür aufgehebelt und im Anschluss die Räume nach Wertsachen durchsucht. Allerdings ist noch nicht klar, ob auch ein Diebstahlsschaden entstanden ist.

Über den Balkon in die Wohnung eingestiegen

Unbekannte drangen übers Wochenende gewaltsam in die Schule in der Bruchsaler Schwimmbadstraße ein. In den Räumen hebelten sie Türen und Schränke auf, teilweise mit so brachialer Gewalt, dass dabei Mauerwerk zu Bruch ging. Die Täter entkamen mit Bargeld. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, erbeten.

In einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Hachelallee wurde zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 1.40 Uhr, offenbar über den Balkon die Wohnung einer im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung von Einbrechern aufgesucht. Die Diebe hebelten wahrscheinlich mit einem Schraubendreher die Balkontür auf und durchsuchten die Behältnisse der Räume. Dabei erbeuteten sie Schmuck, Uhren und ein Sparbuch im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Auch eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ebenfalls in Pforzheim gelegenen Straße "Baumgässchen" wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh von Dieben aufgesucht. Das Inventar wurde teilweise zwar durchwühlt, es kam allem Anschein nach aber nichts abhanden. Sachdienliche Hinweise nimmt zu beiden Fällen das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/1863211 entgegen.

Einbrecher schlugen bei Firmen zu

Nach zunächst mehreren untauglichen Hebelversuchen an verschiedenen Fenstern gelang es Einbrechern schließlich doch in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag ein Fenster an einem Haus in der Pforzheimer Reuchlinstraße aufzuhebeln. Die Täter drangen in die Räume ein, wo sie sämtliche Schränke durchsuchten und vermutlich Schmuck erbeuteten. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Tiefenbronn, Telefon 07234 4248, erbeten.

Über das lange Wochenende haben Einbrecher zudem eine Firma in der Wielandstraße in Keltern im Enzkreis aufgesucht. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Räume. Dort brachen sie Schubladen und Schränke auf, entkamen aber ohne Beute. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Remchingen, Telefon 0723/ 372580, erbeten.

Unbekannte drangen zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh in das Büro einer in der Lomersheimer Straße in Niefern-Öschelbronn gelegenen Gärtnerei ein und erbeuteten Bargeld, Geldkarten und diverse Papiere. Nach den Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 5 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Im Büro rissen sie anschließend einen Wand-Safe aus der Verankerung, in welchem die Wertsachen deponiert waren. Bislang haben sich keine Hinweise auf die Einbrecher ergeben. Zeugenmeldungen hierzu nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 entgegen.

Zwei hochwertige Fahrräder der Marke "Cube" haben Unbekannte zwischen Pfingstsonntag, 19.30 Uhr, und dem darauffolgenden Montag, 18 Uhr, aus der Garage eines Anwesens der Kernäckerstraße gestohlen. Der oder die Täter hebelten zunächst die rückwärtige Zugangstür auf und nahmen in der Folge die beiden Mountainbikes im Gesamtwert von über 2.000 Euro mit. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 entgegen.