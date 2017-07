vor 20 Stunden Karlsruhe Tauffest in Karlsruhe: Mehr als 100 Menschen steigen in die Alb

Mehr als 100 Menschen haben sich am Sonntagmittag in Karlsruhe gemeinsam taufen lassen. Beim Tauffest der Evangelischen Kirche begleiteten 20 Pfarrer die Täuflinge in die Alb. Gefeiert wurde anlässlich des 500-jährigen Reformations-Jubiläums.