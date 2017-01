Der junge Karlsruher Boxprofi Vincent Feigenbutz wird in seiner Heimatstadt gefeiert. Bei dem Empfang lobt Bürgermeister Lenz im Hoepfner Burghof Feigensbutz' sportliches Talent und seine Treue zu Karlsruhe.

"Vincent ist zurück", ist die klare Botschaft, welche Manager Rainer Gottwald im Schalander des Hoepfner Burghofs mit Freude und Stolz bekannt gibt. Mit seinem Sieg gegen Mike Keta im Kampf um den IBF-Intercontinental-Titel im Supermittelgewicht im vergangenen Dezember in der Uffgauhalle in Forchheim habe der 21- Jährige wieder grandiose Leistungen erbracht. Bereits in der zweiten Runde setzte er seinen Gegner aus Albanien k.o.

Stolz darauf könne nicht nur der Sportler sein, sondern auch die Stadt Karlsruhe, die sich im Boxsport rund um den jungen Boxchampion wieder etabliere, wie Bürgermeister Martin Lenz beim Empfang erklärt.

"Es ist ein großartiges Gefühl wieder einen Gürtel in den Händen zu halten und ich danke Karlsruhe für die tolle Unterstützung", freut sich auch Feigenbutz.

Nach seiner Niederlage im Januar 2016 gegen den Italiener De Carolis im Kampf um den Weltmeistertitel habe er sich eine Weile zurückgezogen und seine Ausbildung bei den Stadtwerken Karlsruhe fortgesetzt. Nach dem Trainerwechsel von Hansi Brenner zu Karsten Röwer und der sportlichen Vorbereitung unter neuer Leitung, ließen neue Boxerfolge jedoch nicht lange auf sich warten.

Momentan ist der Karlsruher Boxchampion aus dem Boxstall Sauerland ohne Trainer. Verraten, wer sich hinter dem neuen Trainer versteckt, wollen Vincent und sein Manager allerdings noch nicht. Von Trainer-Legende Ulli Wegner wirkten Boxprofi und Mentor jedoch durchaus nicht abgeneigt.

Spannend bleibt auch, was sich 2017 genau in Karlsruhe im Bereich des Boxsports tun würde. "Wir wollen das Boxen hier in der Region wieder stärker machen". Vincent sei Karlsruher und sehr heimatverbunden. Man könne die Region nicht einfach im Stich lassen. "Ein Team steht bereits unter Vertrag und sicher ist, dass dieses Jahr wieder zahlreich gekämpft wird", verspricht Manager Gottwald abschließend.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.