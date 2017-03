Der Freitag, 3. März, steht im Zeichen des internationalen Tags des Artenschutzes. Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) und der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe machen in einer Pressemitteilung auf die Bedeutung der heimischen Tierwelt aufmerksam.

"Unsere Wälder sind ein wichtiger Bestandteil der Biodiversität. Sie sind Heimat unzähliger bedrohter Tierarten", berichtet VdZ-Verbandsgeschäftsführer Volker Homes. Eurasische Luchse gehören zu den bedrohten Waldbewohnern. Sie werden auf der nationalen Roten Liste des Bundesamts für Naturschutz als "stark gefährdet" geführt.

Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe ist VdZ-Mitglied und engagiert sich als "Tor zum Nationalpark Schwarzwald" für den Schutz der Luchse. Am Lauterberg entsteht im Karlsruher Zoo ein neues, naturnah gestaltetes Gehege.

"Ziel und Herausforderung für die Planung der Anlage ist, den Luchsen einerseits einen möglichst natürlichen Lebensraum zu schaffen, gleichzeitig den Besuchern aber auch attraktive Einsichten zu bieten", so Matthias Reinschmidt, Direktor des Zoos Karlsruhe. "Insgesamt sind es 1.100 Quadratmeter, die den Luchsen dort in einem äußerst abwechslungsreichen Gehege zur Verfügung stehen. Das ist etwa das Zehnfache an Fläche, die sie bislang haben", so Reinschmidt weiter.