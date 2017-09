vor 41 Minuten Karlsruhe Tag der offenen Tür: Berufsfeuerwehr gibt Einblick in ihre Arbeit

Bei einem Tag der offenen Tür bietet die Karlsruher Berufsfeuerwehr am Samstag, 9. September, Einblick in ihre Arbeit. Wie die Stadt berichtet, sind Interessierte aller Altersklassen sind von 10 bis 17 Uhr in der Hauptfeuerwache in der Ritterstraße 48 willkommen.