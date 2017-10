vor 1 Stunde Karlsruhe "Tag der offenen Moschee" in Karlsruhe: Annur Moschee öffnet Pforten

Am Dienstag, 3. Oktober, werden Moscheen in ganz Deutschland ihre Pforten zum "Tag der offenen Moschee" öffnen. Der Verein für Dialog und Völkerverständigung lädt in diesem Rahmen in die Annur Moschee in Karlsruhe ein.