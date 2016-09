"Tag der offenen Baustelle": Kombilösung 17 Meter unter der Erde erleben

Anzeige

An diesem Samstag können Besucher von 11 Uhr bis 20 Uhr über Treppen etwa 17 Meter tief in die Haltestelle hinuntersteigen und dort den Haltestellenrohbau anschauen. Fachleute erläutern den Besuchern auch die Bauweise dieser mit später einmal drei Gleisen größten Haltestelle der insgesamt sieben zu errichtenden neuen unterirdischen Stationen.

Oberirdisch werden in einem Zelt auf dem Marktplatz Informationen zur Kombilösung angeboten. Außerdem gibt es eine Bühne, auf der den ganzen Tag über Musik und sogar eine Modenschau stattfindet. Ein großer Sandkasten für "kleine" Tunnelbauer komplettiert das Erlebnis rund um die Baustelle. Eingebunden in den Tag der offenen Baustelle ist auch die Gastronomie rund um den Marktplatz bis hin in die Karl-Friedrich-Straße zum Rondellplatz. Am Rande des Baufelds wird eigens ein Fahrradparkplatz eingerichtet. Gepäck – etwa vom Samstags-Einkauf – kann im Gepäckbus auf dem Schlossplatz abgegeben werden, der dort für die Schlosslichtspiele geparkt steht.

Kombilösung hautnah erleben

Die Besucher werden mit den Helmen und Sicherheitswesten, die für den Gang tief unter den Marktplatz notwendig sind, am Eingang ausgestattet. Unbedingt notwendig ist aber festes Schuhwerk mit flachen Absätzen, eine gute körperliche Konstitution sowie Schwindelfreiheit. Der Zugang nach unten in die Haltestelle und der Wiederaufstieg erfolgen über Bautreppen und sind daher nicht barrierefrei.



Kinder müssen mindestens sechs Jahre alt und zusätzlich mindestens 1,10 Meter groß sein, um an dem Besuch der Haltestelle teilnehmen zu können. Wer sich vorab über die Kombilösung informieren möchte, kann das im Internet tun: www.diekombiloesung.de. Zusätzlich hält auch der Informationspavillon "K." der Kombilösung am Ettlinger Tor schon im Vorfeld des 17. September, aber selbstverständlich auch an diesem Tag viele Informationen bereit.

Der Karlsruher Marktplatz ist aus allen Richtungen gut zu erreichen - am besten mit Stadtbahnen und Straßenbahnen (Haltestellen Marktplatz (Kaiserstraße) beziehungsweise Herrenstraße) oder von Süden und vom Hauptbahnhof kommend mit der Buslinie 10 über die Haltestelle Ettlinger Tor. Autofahrer können die Innenstadt-Parkhäuser nutzen. Infos zu Linien und Fahrzeiten sind hier zu finden: www.kvv.de