Am Samstag sollen sich mehrere tausend Demonstranten in Durlach versammeln. Das hat auch Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK).

Für den kommenden Samstag, 3. Juni 2017, sind in Durlach mehrere Demonstrationen angekündigt. Zu der Demonstration der Partei "Die Rechte" sowie zu den Gegenveranstaltungen eines breiten Aktionsbündnisses werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Darüber hinaus wird eine große Zahl an Einsatzkräften der Polizei vor Ort sein. Die Demonstrationen machen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, die zahlreiche Behinderungen des Bus- und Bahnverkehrs nach sich ziehen. Unter anderem wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von Betriebsbeginn um 6.45 Uhr bis voraussichtlich 18.45 Uhr muss die Pfinztalstraße auf dem Abschnitt zwischen der Auer Straße und Durlach Turmberg gesperrt werden. Aus diesem Grund enden alle aus der Karlsruher Innenstadt kommenden Bahnen der Tram-Linie 1 an der Haltestelle Tullastraße (in der Tullastraße). Die Fahrgäste werden gebeten dort zur Weiterfahrt in die AVG-Linien S4 und S5 sowie in die Busse des Schienenersatzverkehrs sowie zeitweise in die Tram-Linie 2 umzusteigen. Alle morgendlichen Fahrten der Linien NL1 können hingegen noch planmäßig verkehren. In Richtung Oberreut gilt von der Haltestelle Tullastraße aus für die Linie 1 wieder die reguläre Fahrtroute.

Im Zeitraum von 12.20 Uhr bis voraussichtlich 15.45 Uhr ist der Abschnitt ab dem Abzweig Durlach Bahnhof in der Durlacher Allee bis zur Endstation Wolfartsweier Nord gesperrt. Aus diesem Grund enden die aus westlicher Richtung kommenden Bahnen der Linie 2 an der Haltestelle Tullastraße (in der Tullastraße). Die Fahrgäste werden gebeten, zur Weiterfahrt in die AVG-Linien S4 und S5 sowie die Busse des Schienenersatzverkehrs umzusteigen.

Damit die Haltestelle Untermühlstraße weiterhin bedient werden kann, halten am Samstag, 3. Juni, zwischen 6 Uhr und 20 Uhr die Stadtbahnlinien S4 und S5 zusätzlich an dieser Haltestelle. Wichtiger Hinweis: Diese Regelung gilt nicht für die Eilzüge der Linie S4.

SEV-Busse müssen Durlach weiträumig umfahren

Zwischen der Haltestelle Tullastraße und Durlach Turmberg wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Dieser verkehrt am 3. Juni in der Hauptverkehrszeit von 10 Uhr bis 18 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Außerhalb der genannten Hauptverkehrszeit können die Busse des SEV im 20-Minuten-Takt genutzt werden.

Da Durlach aufgrund der Demonstration weiträumig umfahren werden muss, führt der Fahrweg des Schienenersatzverkehrs von der Haltestelle Tullastraße über die Gerwigstraße und die Durlacher Allee auf die A5 bis zur Ausfahrt Karlsruhe Mitte Richtung Wolfartsweier und von dort aus weiter über die Südtangente bis zur Haltestelle Zündhütle. Dort besteht in beiden Richtungen Anschluss an die Bus-Linien 24 und 47. Die Weiterfahrt der SEV-Busse erfolgt über die B3 bis zur Ersatzhaltestelle Durlach Turmberg. Unterwegs werden alle regulären Haltestellen bedient. Die Rückfahrt erfolgt auf demselben Fahrweg. Die Beförderung von Fahrrädern ist in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht gestattet.

Buslinien halten an Ersatzhaltestelle

Die Buslinien 21, 22, 23, 24, 26 und 107 sind ab zirka 6 Uhr bis voraussichtlich 18.45 Uhr von der Sperrung der Endstation Durlach Turmberg betroffen. Für die Bus-Linien 21, 23, 24 und 26 ist im genannten Zeitraum zusätzlich auch die Haltestelle Schlossplatz gesperrt. Alle morgendlichen Fahrten der Bus-Linien NL6 verkehren jedoch noch planmäßig. Die Buslinie 107 ist ganztägig von der Sperrung der Endstation Durlach Bahnhof betroffen.

Aufgrund der Sperrung der Haltestelle Durlach Turmberg wird für Busse eine Ersatzhaltestelle auf der B3 eingerichtet. Diese befindet sich von Grötzingen kommend auf Höhe der Rechtsabbiegespur zwischen der Neuensteinstraße und der Grötzinger Straße. In der Gegenrichtung halten die Busse auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Einige Haltestellen werden ersatzlos aufgehoben

Die Tram-Haltestelle Friedrichschule, die Tram- und die Bus-Haltestelle Schlossplatz sowie die Tram- und Bus-Haltestelle Karl-Weysser-Straße müssen am Samstag, 3. Juni, ersatzlos aufgehoben werden. Die Haltestelle Turmberg wird – wie bereits zuvor erwähnt – aufgehoben und für Busse an die B3 verlegt. Zeitweise aufgehoben sind alle Haltestellen der Tram-Linie 2 zwischen der Auer Straße und Wolfartsweier Nord. Während für die Bus-Linie 22 die Haltestelle Durlach Turmberg entfällt, entfallen für die Bus-Linien 107 die Haltestellen Ottostraße, Gudrunstraße, Paracelsusklinik und Durlach Bahnhof.