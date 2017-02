Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter ein Spielcasino in Karlsruhe überfallen. Der Täter konnte unerkannt fliehen und wird nun mit der Bitte um Zeugenhinweise von der Polizei gesucht.

Ein bislang Unbekannter überfiel am Mittwochmorgen eine Spielhalle in der Englerstraße. Der maskierte Räuber betrat gegen 6.45 Uhr die Spielhalle und bedrohte die Angestellte, die sich gerade bei der Kasse aufhielt mit einer schwarzen Pistole. Er forderte sie auf das Geld in eine mitgebrachte Plastiktüte zu packen. Anschließend flüchtete er aus der Spielhalle in Richtung Kaiserstraße. So beschreibt die Polizei den Vorfall in einer Pressemeldung.

Der Täter wird als circa 35 bis 40 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Bomberjacke, eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Mütze. Maskiert war er mit einer schwarzen verspiegelten Sonnenbrille und einem schwarzen Schal. Er sprach deutsch ohne Akzent. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, unter der Nummer 0721/9395555 entgegen.