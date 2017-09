"CETA, JEFTA und TiSA stoppen - TTIP endlich entsorgen!" Mit einem bundesweiten Aktionstag unter diesem Motto will das globalisierungskritische Netzwerk "Attac" gemeinsam mit Bündnispartnern am Samstag, 9. September, den Protest gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU in den Bundestagswahlkampf tragen - auch in Karlsruhe.

Millionen Menschen in Europa haben laut Attac ihre Stimmen gegen CETA, TTIP und TiSA erhoben und Alternativen eingefordert. Die Meinung des Netzwerkes: Demokratische Parteien dürften diese Stimmen nicht überhören. Der Vorwurf des Netzwerks: Die Parteien würden weder ihren Umgang mit CETA noch ihre Positionen zu den anderen Freihandelsabkommen thematisieren.

"Genau dazu wollen wir sie herausfordern: CETA und Co. müssen Wahlkriterium sein," erklärt Attac in einer Pressemitteilung. Der Aktionstag findet in Karlsruhe am Samstag, 9. September von 11 bis 13 Uhr auf dem Platz an der Stephanskirche in der Erbprinzenstraße statt.