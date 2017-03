Noch bis Mai wird die Fahrbahn auf der Südtangente im Bereich der Anschlussstelle 1 erneuert. In dessen Verlauf wird am kommenden Wochenende die Fahrbahnen für den Verkehr neu sortiert.

Nach der beendeten Sanierung der Fahrbahn in Richtung Edeltrudtunnel, wird die Nordfahrbahn am kommenden Wochenende (25. und 26. März) wider für den Verkehr freigegeben.Somit können Verkehrsteilnehmer von der Wolfartsweierer Straße/Ottostraße kommend wieder in Richtung Schwarzwaldkreuz und Landau auffahren.

Auf der Südtangente selbst werden nun unter anderem, von der Ausfahrt Karlsruhe Mitte der Autobahn 5 aus, im Bereich AS 1 die für die Baustellenverkehrsführung ausgebauten Schutz- und Leiteinrichtungen in der Mittellage wiederhergestellt.

"Hierbei kann, unter vorgesehener Mitbenutzung des Standstreifens, zweistreifig mit eingeengten Breiten an der Arbeitsstelle vorbeigefahren werden, die bereits eine Woche später geräumt sein soll", berichtet die Stadt in einer Pressemeldung. Auch im Abschnitt bei der Wasserwerkbrücke ist das Baufeld zweistreifig passierbar, dies bleibt so bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zur unbedingt notwendigen Fahrbahnerneuerung.

Zwischen den Tunneln wird es einspurig

In Fahrtrichtung Wolfartsweier beginnt die Erneuerung der Asphalt-Deckschicht bereits im Ostportal des kleinen Edeltrudtunnels, der Einzug zur einstreifigen Verkehrsführung wird zwischen den Tunnelbauwerken eingerichtet.

Schon auf Höhe von Mühlburg werden die Verkehrsteilnehmer auf die baustellenbedingte Staugefahr hingewiesen, um sie empfohlenermaßen am Bulacher Kreuz über die leistungsfähige L 605 zur Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd zu leiten. Über die A 5 sind alle Ziele um die Südtangentenbaustelle herum schnell erreichbar. Weiterhin und die gesamte Zeit über noch gesperrt bleibt ebenfalls Richtung Wolfartsweier die Südtangenten-Auffahrt von der Ettlinger Allee her.

Ende der Baustelle im Mai im Visier

Zum weiteren Verlauf lässt sich planmäßig sagen, dass die Erneuerung der Fahrbahnbeläge bis Mitte April abgeschlossen sein soll. Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme mit Erneuerung der Schutz- und Leitsysteme in Mittellage ist für die erste Maiwoche vorgesehen. Das verantwortliche städtische Tiefbauamt bittet wegen der baustellenbedingten Behinderungen um Verständnis.

"Im Baustellenbereich gilt für beide Fahrtrichtungen und durchgehend die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Kilometer pro Stunde", weißt die Stadt in er Pressemeldung hin. Zuvor hatten sich einige ka-news-Leser über die unübersichtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen beklagt. Die Stadt sah allerdings hier keinen Nachbesserungsbedarf.