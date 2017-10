vor 3 Stunden Karlsruhe Suche beendet: Karlsruher Polizei findet vermisste 34-Jährige

Die Karlsruher Polizei hat sich am Freitag mit einer Vermisstensuche an die Presse gewandt. Seit Mittwochmittag war eine 34-Jährige vermisst worden. Am Freitagnachmittag konnte sie aber wohlbehalten aufgefunden werden.