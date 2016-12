Seit der Nacht zum Montag wurde eine 69-jährige Frau aus Karlsruhe-Oberreut vermisst. Dank einer großangelegten Suchaktion wurde die Frau allerdings am Nachmittag wieder gefunden, so die Polizei.

Bei der Suche nach einer 69 Jahre alten Frau aus dem Stadtteil Oberreut bittet die Karlsruher Kriminalpolizei um Mithilfe. Die unter einer beginnenden Demenz leidende Frau, die ihre Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße normalerweise nur noch mit einem Betreuer verlässt, hatte letztmals in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr Kontakt zu Angehörigen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Seit Erstattung der Vermisstenanzeige um 8 Uhr sucht die Polizei den Bereich in und um Oberreut mit Streifenwagenbesatzungen und Fußstreifen ab.

Der Artikel wurde nachträglich geändert.

Aktualisierung, 16:45 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde die vermisste Frau aus Oberreut "dank der Berichtestattung in den Medien" wohlbehalten aufgefunden. Sie war an der Kreuzung Pulverhaus-, Rheinhafen- und Eckenerstraße von Beamten des Polizeireviers West angetroffen worden. Inzwischen sei die Frau in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben worden.