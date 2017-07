Am Sonntag, 9. Juli, findet der Stutensee Triathlon statt. Aus diesem Grund wird von 8 bis 14 Uhr die L559 zwischen der Einmündung K3579 und K3539 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Umleitung nach Blankenloch aus Richtung Eggenstein-Leopoldshafen führt laut der Stadtverwaltung Stutensee über die K3579 "Halsabschneiders Eck" oder über die L560, Ausfahrt Karlsruhe-Waldstadt sowie Büchig. Das teilt die Stadt Stutensee in einer Presseerklärung mit.

Die Aus- und Abfahrt am Knotenpunkt L560/L559 in Blankenloch ist für den oben genannten Zeitraum ebenfalls gesperrt. Aller Verkehr aus Blankenloch muss über die Anschlussstelle zur L560 bei Büchig abfahren.

Der Stutensee Triathlon findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Am Baggersee in Blankenloch gehen zirka 300 Athleten und 200 Kinder und Jugendliche an den Start. Wie der Veranstalter mitteilt, müssen 500 Meter geschwommen, 20 Kilometer Rad gefahren und fünf Kilometer gelaufen werden. Für den LBS Jugendcup werden die Strecken dem Alter der Teilenehmer angepasst.