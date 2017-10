vor 36 Minuten Stuttgart Sturmtief im Norden: Böen und Regen auch im Südwesten

Auch im Südwesten bekommen die Menschen die Ausläufer eines Sturmtiefs zu spüren, das am Donnerstag über Norddeutschland zieht. Im Laufe des Vormittags soll es in Baden-Württemberg recht stürmisch werden, kündigte der Deutsche Wetterdienst an.