vor 2 Stunden Karlsruhe Sturmtief "Herwart" verschont Karlsruhe und Region

Sturmtief "Herwart" ist am Sonntag über Deutschland gezogen. Vor allem in Norddeutschland richtete der Herbststurm schwere Schäden an, mehrere Menschen wurden verletzt oder gar getötet. Karlsruhe und die Region hingegegen blieben verschont.