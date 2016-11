vor 23 Minuten Karlsruhe Studie zeigt: Immer mehr Menschen fahren in Karlsruhe Fahrrad

Der Radverkehr in Karlsruhe entwickelt sich positiv. Zu diesem Ergebnis kommt eine "Wirkungskontrolle zur Entwicklung des Radverkehrs", welche das Land in Auftrag gegeben hat. Die Landtagsabgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon loben die Entwicklung in Karlsruhe - fordern aber auch weitere Maßnahmen.