Stromausfall in Durlach: Stadtwerke vermuten Defekt an Kabel als Ursache

In Teilen von Durlach ist am Donnerstag der Strom ausgefallen. Nach etwas weniger als einer Stunde hatten die Stadtwerke das Problem aber wieder im Griff.

Um 11.42 Uhr kam es im östlichen Teil von Durlach zu einer Stromstörung, so die Stadtwerke Karlsruhe in einer Mitteilung. Betroffen war das Gebiet im Bereich der Alten Weingartener Straße, der Turmbergstraße und der Funkerstraße. Um 12.21 seien dann "fast alle Kunden" wieder mit Strom versorgt gewesen, wenige Minuten später sei eine Versorgung aller Kunden sichergestellt gewesen.

Bei der Ursache für den Stromausfall handelt es sich nach Ansicht der Stadtwerke um einen "Isolationsfehler an einem Mittelspannungskabel in der Rittnerstraße." Durch eine Umschaltung konnten der Strom in den betroffenen Haushalten wieder hergestellt werden.